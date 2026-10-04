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कौशाम्बी : तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मासूम की मौत, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम

Sun, 04 Oct 2026 05:16 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 05:16 PM IST
सार

सरायअकिल थाना क्षेत्र के चौपुरवा गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार अपाचे बाइक की टक्कर से पांच वर्षीय मासूम आयुष पुत्र रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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Child killed after being hit by a speeding motorcycle; villagers stage road blockade
घटना के बाद रोते बिलखते परिजन। - फोटो : संवाद।

विस्तार
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सरायअकिल थाना क्षेत्र के चौपुरवा गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार अपाचे बाइक की टक्कर से पांच वर्षीय मासूम आयुष पुत्र रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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बताया गया कि कौशाम्बी की ओर से दो युवक अपाचे बाइक से तेज रफ्तार में आ रहे थे। इसी दौरान बाइक ने सड़क किनारे मौजूद आयुष को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने बाइक सवार एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर डायल 112 और सरायअकिल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ग्रामीणों और परिजनों को समझाने में जुटी रही। मासूम की मौत से परिवार में मातम पसरा है।

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