Kaushambi News: बिजली के तार पर गिरा महुआ का पेड़, दो खंभे टूटे

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कोखराज के ननमई गांव की दलित बस्ती में बारिश के बाद करीब 50 साल पुराना महुआ का पेड़ गिर गया। पेड़ 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन पर गिरा। इस वजह से दो खंभे टूट गए। दोनों खंभे के आधे हिस्से हवा में लटके हैं। जबकि ट्रांसफार्मर उनके बीच फंसा है। वहीं, दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर लाइन को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है।