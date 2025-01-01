Kaushambi News: पीईटी में मंझनपुर डिपो की बसों से 8933 यात्रियों ने किया सफर

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25 और 30 अक्तूबर व एक नवंबर को पीईटी परीक्षा आयोजित हुई थी। 25 अक्तूबर को सबसे अधिक 3191 यात्रियों ने मंझनपुर डिपो की बसों से सफर किया। वहीं, 30 अक्तूबर को 2931 और एक नवंबर को 2811 यात्रियों ने बसों का इस्तेमाल किया। प्रयागराज-बांदा मार्ग पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक रही। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसों का भी संचालन किया गया।जिले में परीक्षा के लिए 13 केंद्र बनाए गए थे। इनमें दूसरे जिलों के परीक्षार्थी भी शामिल हुए। वहीं, कौशाम्बी के अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने पहुंचे।मंझनपुर डिपो के इंचार्ज गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि परीक्षा के दौरान 28 बसों का संचालन किया गया। यात्रियों की समस्या का तत्काल समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत मिली।