Kasganj News: विषाक्त पदार्थ के सेवन से युवक की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
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कासगंज। अमांपुर क्षेत्र के गांव लोधीपुर में बुधवार की शाम विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। गांव लोधीपुर निवासी राजू (40) पुत्र किशन लाल ने बुधवार की शाम विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने पर परिजन परेशान हो गए। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। परिजन जब उसे अलीगढ़ लेकर जा रहे थे तो रास्त में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन उसका शव गांव लेकर पहुंचे। उसकी मौत के बारे में परिजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी और रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। संवाद
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