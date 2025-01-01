फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Youth attacked with sticks and a knife while out to buy medicine; attack was life-threatening.

Kasganj News: दवा लेने गए युवक पर लाठी-डंडों व चाकू से जानलेवा हमला

Sat, 10 Oct 2026 12:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजन के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन


थाना सिकंदरपुर वैश्य के समसपुर तराई निवासी सत्यप्रकाश पुत्र सियाराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 6 अक्तूबर की दोपहर करीब 1 बजे उनका बेटा भूपेंद्र (20) वरी वगवास गांव में बाइक से दवा लेने गया था। रास्ते में वगवास गांव के रहने वाले आरोपी मनवीर, प्रमोद, गंगा सिंह, धर्मेंद्र और उनके बहनोई धारा सिंह निवासी नगरिया मील थाना सोरोंजी ने उसको रोक लिया।
विज्ञापन

आरोपियों ने पुरानी रंजिश में लात-घूंसों तथा लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। बेटे की कॉल आने पर वह अपने भाई रामपाल के साथ बाइक से मौके पर पहुंचे। बीच-बचाव का प्रयास करने पर हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार चाकू से उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे तीनों लोग घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए, जिन्हें देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुण्डवारा में भर्ती कराया। उपचार के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी।

----------------------
सीओ पटियाली अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मनवीर, प्रमोद, गंगा सिंह, धर्मेंद्र और धारा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed