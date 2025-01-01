Kasganj News: त्योहार से पहले महंगाई की मार, कपूर 500 रुपये तक हुआ महंगा

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ऐसे में व्रत और पूजा की तैयारियों के बीच लोग अपना बजट देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय निवासी सीमा ने बताया कि नौ दिन के व्रत के लिए कूटू और मोतीदाना जैसी वस्तुएं जरूरी होती हैं। इनके दाम बढ़ने से घर का बजट प्रभावित हो रहा है।गीता का कहना है कि पूजा और फलाहार का सामान एक साथ खरीदना पड़ता है। ऐसे में कपूर और मसालों के बढ़े दामों के कारण अब केवल जरूरत का सामान ही लिया जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार, थोक बाजार में तेजी के कारण ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।विक्रेता प्रदीप और मुन्ना लाल ने बताया कि कपूर, काली मिर्च और कूटू की मिंगी के बढ़े दामों के चलते ग्राहक अपने सीमित बजट के अनुसार ही सामान खरीद रहे हैं।