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परीक्षा संचालन के आंकड़ों के अनुसार, कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय (केए कॉलेज) में तीनों पालियों में पंजीकृत 304 में से 270 परीक्षार्थी शामिल हुए और 34 अनुपस्थित रहे।श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में 374 पंजीकृत छात्रों में से 350 ने परीक्षा दी और 24 नदारद रहे। गंजडुंडवारा महाविद्यालय में 229 में से 218 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी जबकि 11 अनुपस्थित रहे।केए कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मिथलेश वर्मा और शारदा जौहरी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. रानू शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीनों पालियों में परीक्षा निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराई गई जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं।महाविद्यालय - पंजीकृत - उपस्थित - अनुपस्थितकोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय 304-270-34शारदा जौहरी कन्या महाविद्यालय 374-350-24गंजडुंडवारा महाविद्यालय-229-218-11बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र गौरव यादव ने बताया कि अंग्रेजी का प्रश्नपत्र उनकी उम्मीदों के अनुरूप रहा। सभी प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से पूछे गए थे।छात्रा वंशिका ने भी प्रश्नपत्र को अच्छा और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर सामान्य रहने से परेशानी नहीं हुई।