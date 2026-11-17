Kasganj News: विषम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, पहले दिन 838 छात्र हुए शामिल
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:49 PM IST
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कासगंज। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं का मंगलवार को आगाज हो गया। पहले दिन तीन पालियों में आयोजित परीक्षाओं में जिले के तीन प्रमुख महाविद्यालयों के कुल 907 परीक्षार्थियों में से 838 ने परीक्षा दी जबकि 69 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
परीक्षा संचालन के आंकड़ों के अनुसार, कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय (केए कॉलेज) में तीनों पालियों में पंजीकृत 304 में से 270 परीक्षार्थी शामिल हुए और 34 अनुपस्थित रहे।
श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में 374 पंजीकृत छात्रों में से 350 ने परीक्षा दी और 24 नदारद रहे। गंजडुंडवारा महाविद्यालय में 229 में से 218 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी जबकि 11 अनुपस्थित रहे।
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केए कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मिथलेश वर्मा और शारदा जौहरी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. रानू शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीनों पालियों में परीक्षा निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराई गई जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं।
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महाविद्यालयवार परीक्षार्थियाें का ब्योरा
महाविद्यालय - पंजीकृत - उपस्थित - अनुपस्थित
कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय 304-270-34
शारदा जौहरी कन्या महाविद्यालय 374-350-24
गंजडुंडवारा महाविद्यालय-229-218-11
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क्या बोले विद्यार्थी
बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र गौरव यादव ने बताया कि अंग्रेजी का प्रश्नपत्र उनकी उम्मीदों के अनुरूप रहा। सभी प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से पूछे गए थे।
छात्रा वंशिका ने भी प्रश्नपत्र को अच्छा और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर सामान्य रहने से परेशानी नहीं हुई।
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परीक्षा संचालन के आंकड़ों के अनुसार, कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय (केए कॉलेज) में तीनों पालियों में पंजीकृत 304 में से 270 परीक्षार्थी शामिल हुए और 34 अनुपस्थित रहे।
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श्रीमती शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय में 374 पंजीकृत छात्रों में से 350 ने परीक्षा दी और 24 नदारद रहे। गंजडुंडवारा महाविद्यालय में 229 में से 218 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी जबकि 11 अनुपस्थित रहे।
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केए कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मिथलेश वर्मा और शारदा जौहरी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. रानू शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीनों पालियों में परीक्षा निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराई गई जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं।
महाविद्यालयवार परीक्षार्थियाें का ब्योरा
महाविद्यालय - पंजीकृत - उपस्थित - अनुपस्थित
कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय 304-270-34
शारदा जौहरी कन्या महाविद्यालय 374-350-24
गंजडुंडवारा महाविद्यालय-229-218-11
क्या बोले विद्यार्थी
बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र गौरव यादव ने बताया कि अंग्रेजी का प्रश्नपत्र उनकी उम्मीदों के अनुरूप रहा। सभी प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से पूछे गए थे।
छात्रा वंशिका ने भी प्रश्नपत्र को अच्छा और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर सामान्य रहने से परेशानी नहीं हुई।