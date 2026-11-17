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जारी सूची के अनुसार, इस वर्ष दो राजकीय, 24 सहायता प्राप्त और 38 वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में कुल 40,983 छात्र-छात्राएं बैठेंगे। इनमें हाईस्कूल के 22,529 परीक्षार्थी हैं जिनमें 22,473 संस्थागत और 56 प्राइवेट हैं।इंटरमीडिएट के 18,454 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 17,994 संस्थागत और 460 प्राइवेट परीक्षार्थी हैं। यदि किसी छात्र, अभिभावक या विद्यालय को केंद्र आवंटन को लेकर कोई आपत्ति है तो वे साक्ष्यों के साथ 21 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।वर्जनआपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद 27 नवंबर को अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। - रजनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक