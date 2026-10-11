विश्व गठिया दिवस : दर्द को उम्र का असर समझना पड़ सकता है भारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 25 से 30 मरीज जोड़ों के दर्द और गठिया संबंधी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, समय पर जांच और उचित उपचार से बीमारी के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या अकड़न होने पर खुद से दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। गठिया के कई प्रकार होते हैं और उनके कारण व उपचार भी अलग-अलग हैं। बिना चिकित्सकीय सलाह लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन नुकसानदेह हो सकता है।-जोड़ों में लगातार या बार-बार दर्द होना-जोड़ों में सूजन, गर्माहट या संवेदनशीलता-सुबह उठने पर अकड़न या जकड़न महसूस होना-चलने-फिरने और रोजमर्रा के कामों में परेशानी-हाथ-पैर के जोड़ों की गति प्रभावित होनावजन नियंत्रित रखें और नियमित हल्का व्यायाम करेंलंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचेंसंतुलित और पौष्टिक आहार लेंजोड़ों पर अनावश्यक दबाव न डालेंलगातार दर्द या चोट होने पर डॉक्टर से सलाह लेंसीबीसी (पूर्ण रक्त गणना), ईएसआर (सूजन का संकेत), सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), रूमेटाइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, सीरम यूरिक एसिड, एचएलए-बी27, जोड़ों का एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआईजिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 25 से 30 मरीज जोड़ों के दर्द और गठिया संबंधी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। एचएलए-बी27 जांच अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। बाहर निजी केंद्रों पर यह जांच काफी महंगी पड़ती है। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस, जिला अस्पताल