फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Commission agents shut down the grain market and oversaw the loading of paddy.

Kasganj News: गल्ला मंडी बंद कर आढ़तियों ने कराया धान का लदान

Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। गल्ला मंडी में धान की आवक होने के कारण एवं लगातार जाम की स्थिति से धान का लदान नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में गल्ला कारोबारियों ने पहले ही रविवार को गल्ला मंडी बंद रखने की सूचना जारी कर दी थी। रविवार को गल्ला कारोबारियों ने मंडी में पड़े धान की तुलाई कर लदान कराया जिससे कारोबार करने के लिए स्थान बना रहे। आज सोमवार को साप्ताहिक बंदी के कारण कारोबार नहीं होगा। अब मंगलवार को ही किसानों के धान की बिक्री हो पाएगी। कोठीवाल आढ़तिया कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि माल का लदान करना जरूरी था। मंडी में जगह नहीं थी। लदान होने के बाद अब आगे का कारोबार सुचारू रूप से चलेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed