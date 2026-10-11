Kasganj News: गल्ला मंडी बंद कर आढ़तियों ने कराया धान का लदान

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कासगंज। गल्ला मंडी में धान की आवक होने के कारण एवं लगातार जाम की स्थिति से धान का लदान नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में गल्ला कारोबारियों ने पहले ही रविवार को गल्ला मंडी बंद रखने की सूचना जारी कर दी थी। रविवार को गल्ला कारोबारियों ने मंडी में पड़े धान की तुलाई कर लदान कराया जिससे कारोबार करने के लिए स्थान बना रहे। आज सोमवार को साप्ताहिक बंदी के कारण कारोबार नहीं होगा। अब मंगलवार को ही किसानों के धान की बिक्री हो पाएगी। कोठीवाल आढ़तिया कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि माल का लदान करना जरूरी था। मंडी में जगह नहीं थी। लदान होने के बाद अब आगे का कारोबार सुचारू रूप से चलेगा। संवाद