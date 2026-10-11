फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Family members block road and create a ruckus with laborer's body

Kasganj News: परिजन ने मजदूर का शव रखकर लगाया जाम, हंगामा

Sun, 11 Oct 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Family members block road and create a ruckus with laborer's body
फोटो59सिकंदरपुर वैश्य के गांव बढौला में फर्रूखाबाद मार्ग पर ट्रैक्टर -ट्रॉली खड़ी करके जाम लग
पटियाली। सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव गढ़ी में शनिवार दोपहर रोटावेटर की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को मजदूर का शव गांव पहुंचा तो परिजन का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिजन ने शाम को पटियाली-फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम बड़ोला में शव रखकर लगभग एक घंटे तक जाम लगा दिया। परिजन ने खेत मालिक के दो बेटों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन


सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव बढोला निवासी अजीत तोमर (32) पुत्र ओमप्रकाश मजदूर थे। वह शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ट्रैक्टर रोटावेटर लेकर गांव गढ़ी निवासी कृपाल सिंह का लाह का खेत जोतने गए थे। इस दौरान संदिग्ध हालात में रोटावेटर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। शव का कुछ हिस्सा रोटावेटर में फंस गया था, जिसे मिस्त्री बुलाकर करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका था।
विज्ञापन

मृतक के पिता ओमप्रकाश ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके पुत्र को शनिवार दोपहर खेत जोतने के लिए रिंकू व पिंकू पुत्र कृपाल सिंह घर से बुलाकर ले गए थे। फिर खेत पर ले जाकर रोटावेटर से काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर खेत मालिक के बेटों रिंकू व पिंकू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। भीड़ ने शाम को करीब 4 बजे पटियाली-फर्रुखाबाद मार्ग पर बड़ोला में शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ पटियाली अमित कुमार और थाना प्रभारी रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजन को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर करीब एक घंटे बाद जाम खोला गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। मजदूर की मौत से पत्नी अंजलि तोमर का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे तीन मासूम बच्चों को छोड़ गया।


वर्जन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed