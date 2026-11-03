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Kasganj News: दिवाली पर बढ़ा कचरा, सामान्य दिनों से बढ़कर 60 टन पहुंचा

Tue, 03 Nov 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:47 PM IST
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Waste increased during Diwali, reaching 60 tonnes an amount higher than on regular days.
फोटो 08 एमआरएफ सेंटर पर कूडे की छंटाई करते पालिका कर्मी।संवाद - फोटो : सांकेतिक
कासगंज। दिवाली में घरों की साफ-सफाई के कारण कचरे का उठाव तेजी से बढ़ गया है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन निकलने वाला 44.5 टन कूड़ा अब बढ़कर 60 टन तक पहुंच गया है। इस अतिरिक्त कचरे को ठिकाने लगाने के लिए नगर निकाय ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया है।
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शहर के विभिन्न इलाकों से सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कचरा एकत्र कर मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर पहुंचा रहे हैं। सेंटर पर कचरे को व्यवस्थित तरीके से छांटा जा रहा है जिसमें प्लास्टिक, लोहा, टीन और फट्टा जैसी पुनर्चक्रण योग्य (रीसाइक्लेबल) सामग्री को अलग किया जा रहा है ताकि उसका दोबारा उपयोग हो सके।
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मंगलवार को मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ब्रह्मपाल सिंह ने अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर एमआरएफ सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां आठ कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कर्मचारियों को कचरे की छंटाई और निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाने के कड़े निर्देश दिए ।
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