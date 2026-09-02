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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Uproar at Sahawar CHC; allegation of newborn being swapped after delivery following claims it was a boy.

Kasganj News: सहावर सीएचसी में हंगामा, प्रसव के बाद लड़का बताकर नवजात बदलने का आरोप

Wed, 02 Sep 2026 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:09 PM IST
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Uproar at Sahawar CHC; allegation of newborn being swapped after delivery following claims it was a boy.
फोटो 28 - सहावर स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते परिजन। स्रोत : संवाद
सहावर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसव के बाद नवजात शिशु को बदलने का मामला सामने आया है। बुधवार को आक्रोशित परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
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मोहल्ला झंडा निवासी साजिद की पत्नी समीना की सोमवार सुबह करीब 6 बजे सीएचसी में डिलीवरी हुई थी। समीना की ननद सायरा का आरोप है कि प्रसव के तुरंत बाद अस्पताल के हाउस कीपर ने उन्हें लड़का होने की जानकारी दी। इसके एवज में 1100 रुपये भी लिए।
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रुपये लेने के बाद परिजन को बाहर कर दिया गया और कुछ देर बाद नवजात को कपड़े में लपेटकर सौंप दिया गया। घर पहुंचने पर जब कपड़ा खोला गया तो उसमें लड़की निकली। बच्चा बदले जाने के अंदेशे पर भड़के परिजन बुधवार को सीएचसी पहुंचे और जोरदार हंगामा किया।
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दूसरी ओर, प्रसव कराने वाली स्टाफ नर्स सावित्री ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि समीना के यहां शुरू से ही बेटी पैदा हुई थी। किसी को भी लड़का होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

मामले में सीएचसी अधीक्षक डॉ. मशकूर आलम ने कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है जिसके बाद जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।
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