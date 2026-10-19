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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   The weather will remain warm even in the final days of October.

Kasganj News: अक्तूबर के आखिरी दिनों में भी गर्म रहेगा माैसम

Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
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कासगंज। जिले में अक्तूबर के आखिरी दिनों में भी तेज धूप और बढ़ता तापमान लोगों को गर्मी का एहसास कराएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है।
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मौसम विभाग के अनुसार, 20 से 24 अक्तूबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और शाम तापमान में गिरावट से कुछ राहत मिल सकती है।
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मोहनपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. आकाश ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्विद्यालय कानपुर के मुताबिक, अगले पांच दिनों में हवा की गति दो से सात किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57 से 63 प्रतिशत और न्यूनतम 21 से 26 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
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