Kasganj News: इलाज का इंतजार हुआ लंबा, मासूम की जिंदगी पड़ गई छोटी

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सोरोंजी के मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी हिमांशु अपनी ढाई साल की बेटी आराध्या को सोमवार सुबह करीब 10 बजे सोरों गेट बाजार स्थित डॉ. प्रवीन गुप्ता के क्लीनिक लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने पर्चा बनवाया और बच्ची की बिगड़ती हालत का हवाला देकर तुरंत दिखाने की गुहार लगाई लेकिन स्टाफ नंबर आने की बात पर अड़ा रहा। परिजन बच्ची को गोद में लिए तड़पते देखते रहे। दोपहर करीब दो बजे डॉक्टर ने जांच के बाद एक्स-रे कराया और रिपोर्ट देखते ही जिला अस्पताल ले जाने को कह दिया।रास्ते में ही थम गईं सांसेंपरिजन बदहवास हालत में आराध्या को लेकर जिला अस्पताल भागे लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।क्लीनिक पर हंगामामासूम की मौत से आक्रोशित परिजन शव लेकर दोबारा डॉ. प्रवीन गुप्ता के क्लीनिक पहुंच गए और इलाज में देरी व लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया।बालिका को जब जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन पहले किसी निजी क्लीनिक में दिखा रहे थे।- डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस, जिला अस्पतालबच्ची गंभीर निमोनिया से पीड़ित थी और लाते वक्त ही स्थिति नाजुक थी। प्राथमिक जांच व एक्स-रे के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए ही रेफर किया गया था।- डॉ. प्रवीन गुप्ता, चिकित्सक