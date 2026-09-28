Kasganj News: कबड्डी में 10 खिलाड़ियों ने मंडलीय ट्रायल के लिए बनाई जगह

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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि ट्रायल के बाद प्रशांत, विक्रम, विशाल बाबू, अनुज, कबीर, रोहित, कुनाल, राजाबाबू, पवन और सोनू का मंडलीय चयन/ट्रायल के लिए चयन किया गया।चयनित खिलाड़ियों को 29 सितंबर को सुबह 11 बजे महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय चयन- ट्रायल में प्रतिभाग करना होगा। यहां प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का आगे के लिए चयन किया जाएगा।प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 7 से 9 अक्तूबर 2026 तक आजमगढ़ में प्रस्तावित है। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के लिए मंडलीय ट्रायल अगले चरण की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।