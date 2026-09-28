Kasganj News: कूड़ा-कचरा नहीं ...छह करोड़ निपटा दिए

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

इस केंद्र में प्रतिदिन करीब 50 टन कूड़े का निस्तारण होना है। उपयोगी सामग्री को अलग करने की प्रक्रिया भी योजना का हिस्सा है। इसके शुरू होने के बाद डंपिंग एरिया के आसपास रहने वालों को समस्या से छुटकारा मिल जाता। अभी सड़ांध के साथ संक्रामक रोगों का डर बना रहता है। पहले समय से टेंडर नहीं हो पाया। प्रक्रिया पूरी हुई तो बजट अटक गया।निकायों से निकलने वाला कूड़ानिकाय- प्रतिमाह ये है निकासीअमांपुर -56.92 टनभरगैन -116.63 टनबिलराम -70.60 टनगंजडुंडवारा -290.60 टनमोहनपुर -26.16 टनपटियाली -79.45 टनसहावर -128.89 टनसिढ़पुरा -90.45 टनसोरोंजी -169.55 टनकासगंज- 683.70 टनवर्जन :कूड़े के निस्तारण के लिए याकूतगंज में एसडब्ल्यूएम केंद्र का निर्माण कराया गया है। मशीनों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। शासन से धनराशि मिलने के बाद संचालन शुरू हो जाएगा।-विवेक त्रिपाठी ,ईओ नगर पालिका परिषद