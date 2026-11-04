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Kasganj News: एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में की पैदल गश्त

Wed, 04 Nov 2026 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:06 PM IST
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The SP, accompanied by a police force, conducted a foot patrol in the city.
फोटो 21 - दिवाली पर्व को लेकर कासगंज बाजार में पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था परखते एसपी ओपी
कासगंज। दिवाली त्योहार के मद्देनजर बुधवार देर शाम पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कराई और हुड़दंग करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
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पैदल गश्त सोरों गेट पुलिस चौकी से शुरू होकर बाराद्वारी, घंटाघर और माल गोदाम चौराहा होते हुए रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंची। इस दौरान एसपी ने दुकानदारों, राहगीरों और बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
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एसपी ने कहा कि पटाखों की दुकानें निर्धारित स्थानों पर और मानकों के अनुरूप ही लगाई जाएंगी। बच्चों को परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही पटाखे चलाने दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि कहीं भी लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा डायल-112 पर सूचना दें।
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एसपी ने चेतावनी दी कि त्योहार में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। पैदल गश्त में एएसपी आलोक सिंह, सीओ सदर आंचल चौहान सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संवाद
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