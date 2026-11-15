Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Gram Rozgar Sevaks will stage a sit-in protest starting November 17.

Kasganj News: ग्राम रोजगार सेवक 17 नवंबर से धरना देंगे

Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Gram Rozgar Sevaks will stage a sit-in protest starting November 17.
फोटो31सिढ़पुरा में ज्ञापन सौंपते रोजगार सेवक । संवाद
सिढ़पुरा। उत्तर प्रदेश संविदा संघ के आह्वान पर 17 नवंबर से लखनऊ के ईको गार्डन पार्क में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में सिढ़पुरा ब्लॉक के सभी ग्राम रोजगार सेवक शामिल होंगे। इस संबंध में शनिवार को ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुशवाह को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन में शामिल होने की जानकारी दी।ग्राम रोजगार सेवक विकास खंड कार्यालय पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन के आह्वान पर एक राज्य, एक अधिकार सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर 17 नवंबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें विकास खंड सिढ़पुरा के सभी ग्राम रोजगार सेवक प्रतिभाग करेंगे।ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष गौरव रतन, ब्लॉक अध्यक्ष पुनीत सोलंकी, प्रार्थना, रमेश कुमार, प्रभात, नंद किशोर, ब्रह्मानंद, सौरभ, नितिन कुमार, रोहित, उमाकांत, राजकुमार, बबलू, नवीन कुमार और बेबी कुमार सहित ब्लॉक के सभी ग्राम रोजगार सेवक शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed