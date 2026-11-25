गेहूं की बंपर पैदावार का मंत्र : सही बीज, मात्रा और तकनीक
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:52 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:52 PM IST
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मोहनपुरा। रबी सीजन में गेहूं जनपद की प्रमुख फसल है। बेहतर उत्पादन के लिए केवल अच्छी किस्म का बीज ही पर्याप्त नहीं है बल्कि खेत की तैयारी, समय पर बुवाई, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन की अहम भूमिका है।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत भी कम कर सकते हैं। किसान बुवाई से पहले खेत की दो से तीन बार जुताई कर लेजर लैंड लेवलर से समतल करें।
उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। बुवाई के समय फास्फोरस और पोटाश के साथ यूरिया की निर्धारित मात्रा तथा बाद की सिंचाई के समय शेष यूरिया देने से फसल को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। किसानों को अनावश्यक खाद के प्रयोग से बचते हुए कृषि विभाग की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए।
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एक नजर में आंकड़े (प्रति एकड़)
बीज की मात्रा : 40 किलो
यूरिया : 30 किलो
डीएपी : 50 किलो
पोटाश (एमओपी) : 25 किलो
जिंक सल्फेट : 10 किलो (पहली बार प्रयोग करने पर)
बुवाई का समय : 30 नवंबर तक
प्रमुख किस्में
एचडी-2967, डीबीडब्ल्यू-187, डीबीडब्ल्यू-222 और पीबीडब्ल्यू-826
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बुवाई की सही विधि
किसानों को गेहूं की बुवाई सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। सीड ड्रिल से बुवाई करने पर बीज समान दूरी और उचित गहराई पर पड़ता है जिससे फसल का जमाव अच्छा होता है। छिटकवां विधि से बीज की मात्रा भी अधिक लगती है साथ ही असमान अंकुरण भी होने की संभावना रहती है। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। प्रति एकड़ 40 किलो बीज का प्रयोग करें। 15 दिसंबर के बाद बुवाई होने पर बीज की मात्रा करीब 10 प्रतिशत बढ़ाएं। खेत की जुताई के बाद समतल कर नमी का उचित प्रबंधन करें।
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बुवाई से पहले बीजोपचार जरूरी
कृषि विज्ञान केंद्र मोहनपुरा के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉ रितेश कुमार ने बताया कि किसान गेहूं की बुवाई से पहले थिरम अथवा कार्बेन्डाजिम की 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार अवश्य करें। उपचारित बीज को छाया में सुखाकर ही बुवाई करें। इससे बीज जनित रोगों के प्रकोप को कम करने में मदद मिलती है।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि किसानों को बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इससे खेत में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति पता चलती है और जरूरत के अनुसार खाद का प्रयोग किया जा सकता है।
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वर्जन
गेहूं का बीज जनपद के सभी राजकीय बीज गोदामों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- सतीश कुमार, जिला कृषि अधिकारी कासगंज
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जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत भी कम कर सकते हैं। किसान बुवाई से पहले खेत की दो से तीन बार जुताई कर लेजर लैंड लेवलर से समतल करें।
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उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। बुवाई के समय फास्फोरस और पोटाश के साथ यूरिया की निर्धारित मात्रा तथा बाद की सिंचाई के समय शेष यूरिया देने से फसल को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। किसानों को अनावश्यक खाद के प्रयोग से बचते हुए कृषि विभाग की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए।
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एक नजर में आंकड़े (प्रति एकड़)
बीज की मात्रा : 40 किलो
यूरिया : 30 किलो
डीएपी : 50 किलो
पोटाश (एमओपी) : 25 किलो
जिंक सल्फेट : 10 किलो (पहली बार प्रयोग करने पर)
बुवाई का समय : 30 नवंबर तक
प्रमुख किस्में
एचडी-2967, डीबीडब्ल्यू-187, डीबीडब्ल्यू-222 और पीबीडब्ल्यू-826
बुवाई की सही विधि
किसानों को गेहूं की बुवाई सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। सीड ड्रिल से बुवाई करने पर बीज समान दूरी और उचित गहराई पर पड़ता है जिससे फसल का जमाव अच्छा होता है। छिटकवां विधि से बीज की मात्रा भी अधिक लगती है साथ ही असमान अंकुरण भी होने की संभावना रहती है। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। प्रति एकड़ 40 किलो बीज का प्रयोग करें। 15 दिसंबर के बाद बुवाई होने पर बीज की मात्रा करीब 10 प्रतिशत बढ़ाएं। खेत की जुताई के बाद समतल कर नमी का उचित प्रबंधन करें।
बुवाई से पहले बीजोपचार जरूरी
कृषि विज्ञान केंद्र मोहनपुरा के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉ रितेश कुमार ने बताया कि किसान गेहूं की बुवाई से पहले थिरम अथवा कार्बेन्डाजिम की 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार अवश्य करें। उपचारित बीज को छाया में सुखाकर ही बुवाई करें। इससे बीज जनित रोगों के प्रकोप को कम करने में मदद मिलती है।
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि किसानों को बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इससे खेत में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति पता चलती है और जरूरत के अनुसार खाद का प्रयोग किया जा सकता है।
वर्जन
गेहूं का बीज जनपद के सभी राजकीय बीज गोदामों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है। इच्छुक किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
- सतीश कुमार, जिला कृषि अधिकारी कासगंज