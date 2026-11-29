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उन्होंने लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।गोष्ठी में एएसपी आलोक सिंह, तीनों सर्किल के सीओ और थाना प्रभारियों के साथ लंबित मुकदमों, गिरफ्तारी अभियानों, अभियोजन की प्रगति और पुलिस की ओर से संचालित विभिन्न अभियानों की समीक्षा की गई।एसपी ने गंभीर और जघन्य अपराधों की विवेचना में निष्पक्षता बरतने तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने को कहा।ऑपरेशन कन्विक्शन की समीक्षा करते हुए उन्होंने चिह्नित मामलों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर गवाहों की समय से उपस्थिति और साक्ष्यों का प्रभावी प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके।महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।साइबर और आर्थिक अपराधों की समीक्षा के दौरान पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और ठगी गई धनराशि वापस कराने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। साथ ही अवैध शराब, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।एसपी ने थाना क्षेत्रों में नियमित पैदल गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग तथा रात्रि गश्त बढ़ाने को भी कहा। एसपी ने बताया कि सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।