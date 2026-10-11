Kasganj News: नवरात्र के पहले दिन शक्ति की आराधना से गूंजे मंदिर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जनपद के सभी देवालय माता के जयकारों, मंत्रोच्चार और घंट-घड़ियालों की गूंज से पूरी तरह गुंजायमान रहे। घरों में भी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से घट-कलश (माता की चौकी) की स्थापना कर विशेष पूजा-अर्चना की और व्रत की शुरुआत की।सुबह 4 बजे से ही मां चामुंडा मंदिर पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां भक्तों ने लाइन में लगकर माता का अभिषेक किया। शांतापुरी कॉलोनी स्थित काली मंदिर में महंत रमाकांतपुरी ने विधि-विधान से कलश स्थापना कर नवरात्र का शुभारंभ किया।व्रत की तैयारियों को लेकर शहर के बाजारों में भी फल, पूजन सामग्री और व्रत के सामान की खरीदारी के लिए लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।फोटो - 12, 13सिढ़पुरा : नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। दुर्गा मंदिर, शिवकाली मंदिर, अमांपुर मार्ग स्थित माता मंदिर, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ-साथ किलोनी व विलोटी गांव के मंदिरों में विशेष सजावट के बीच भक्तों ने पूजा की। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।गंजडुंडवारा : रेलवे रोड स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर, पंचायती बाग स्थित काली मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, सर्राफा बाजार स्थित बेलोन माता मंदिर, मोहल्ला घासी स्थित गमा देवी मंदिर, मोहल्ला खेरू स्थित नौदेवी मंदिर तथा कादरगंज रोड स्थित मातारानी मठ सहित विभिन्न देवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।मोहनपुरा : कस्बे के प्राचीन बड़ी माता और छोटी माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान साधक सत्य प्रकाश मिश्र ने नवरात्रि में सच्चे मन से माता की साधना करने के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला।नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मां शैलपुत्री से परिवार की सुख-समृद्धि और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अब घर जाकर शाम को व्रत का सामान बनाएंगे। - शशि , श्रद्धालुनवरात्र हमारी आस्था और परंपरा का पर्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन कर प्रसन्नता हुई। माता से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना की है। प्रतिदिन दर्शन को आते हैं। - रामा वार्ष्णेय, श्रद्धालु