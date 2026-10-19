Kasganj News: मट्ठा पीने पर डांटा तो किशोर ने पिया कीटनाशक

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पीड़ित किशोर ने बताया कि उसने रविवार की शाम पड़ोसी के घर से मट्ठा लाकर पी लिया था। जब इसकी जानकारी उसकी चाची सुधा को हुई, तो उसने इसकी शिकायत चाचा राहुल से कर दी।इसके बाद चाचा और चाची ने किशोर की डांट लगा दी। इसी बात से वह परेशान हो गया और सोमवार की सुबह उसने यह कदम उठा लिया। किशोर के माता-पिता दिल्ली के आजाद नगर में रहकर मजदूरी करते हैं जबकि वह खुद अपनी बहन के साथ गांव में ही रहता है।वर्जन :किशोर को कीटनाशक पीने के बाद उसके परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका उपचार चल रहा है। - डॉ. मनीष कुमार, चिकित्सक जिला अस्पताल