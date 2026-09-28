Kasganj News: नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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बैठक की अध्यक्षता जिला औषधि निरीक्षक दीप कुमार ने की। संचालन शाहिद मलिक ने किया। औषधि निरीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चिकित्सकों को उपलब्ध कराए जाने वाले फिजिशियन सैंपल को बाजार में बेचने पर भी रोक रहेगी।पशुओं के लिए घातक और प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए। मौके पर अध्यक्ष प्रदीप, महामंत्री टीटू, कोषाध्यक्ष सौरभ गुप्ता, डॉ. विजय चतुर्वेदी, डॉ. सचिन, शरद मिश्रा, गौरव वार्ष्णेय, विनोद शर्मा, जीशान, निमिष वार्ष्णेय समेत बड़ी संख्या में दवा विक्रेता मौजूद रहे।