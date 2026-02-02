फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Sharad's speed on the track; Radhika's stellar performance in the long jump.

Kasganj News: ट्रैक पर शरद की रफ्तार, लंबी कूद में राधिका का कमाल

Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Sharad's speed on the track; Radhika's stellar performance in the long jump.
फोटो 10 अमांपुर की न्याय पंचायत देवपुर की खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी। विभाग - फोटो : सांकेतिक
कासगंज। अमांपुर की न्याय पंचायत देवपुर की खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। बुधवार को प्राथमिक विद्यालय कौंधा में आयोजित प्रतियोगिता में बीरपुर के खिलाड़ियों का कई स्पर्धाओं में दबदबा रहा। विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। प्राथमिक बालक वर्ग की 50 और 100 मीटर दौड़ में बीरपुर के शरद प्रथम रहे। 200 मीटर में परतापुर के आयुष ने बाजी मारी।
विज्ञापन

बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में बीरपुर की मोहिनी, 100 मीटर में मीरा और 200 मीटर में कौंधा की सलौनी प्रथम रहीं। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बीरपुर के लवकुश, 200 और 400 मीटर में प्रिंस प्रथम रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मिढ़ौल की नंदनी, 200 मीटर में बीरपुर की राधिका और 400 मीटर में मिढ़ौल की रिंकी ने पहला स्थान हासिल किया। लंबी कूद के प्राथमिक बालक वर्ग में कौंधा के रिषभ और बालिका वर्ग में बीरपुर की संजना प्रथम रहीं।

जूनियर बालक वर्ग में बीरपुर के शिवम और बालिका वर्ग में राधिका ने बाजी मारी। प्राथमिक बालक वर्ग की कबड्डी में बीरपुर विजेता और कौंधा उपविजेता रहा। इस अवसर पर ब्लॉक पीटीआई मुनेश राजपूत, मानपाल सिंह, नोडल संतोष कुमार माैजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed