Kasganj News: शिवांगी बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
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अमांपुर। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा आठवीं की छात्रा शिवांगी को एक दिन के लिए सांकेतिक खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया। पदभार संभालते ही शिवांगी प्राथमिक विद्यालय रानामऊ पहुंची और औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय की कक्षाओं, पुस्तकालय और मिड-डे मील रसोईघर की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ सरकारी निरीक्षण प्रारूप भी भरा। शिवांगी ने अधिकारियों से भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रक्रिया समझी और अन्य छात्राओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया।
इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रानामऊ की वार्डन अनुराधा प्रधान, आभा पांडे, दुर्गेश कुमारी, प्रीति चौधरी, आकांक्षा, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, लेखाकार राजीव कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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निरीक्षण के दौरान विद्यालय की कक्षाओं, पुस्तकालय और मिड-डे मील रसोईघर की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ सरकारी निरीक्षण प्रारूप भी भरा। शिवांगी ने अधिकारियों से भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रक्रिया समझी और अन्य छात्राओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया।
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इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रानामऊ की वार्डन अनुराधा प्रधान, आभा पांडे, दुर्गेश कुमारी, प्रीति चौधरी, आकांक्षा, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, लेखाकार राजीव कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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