Kasganj News: शिवांगी बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी

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निरीक्षण के दौरान विद्यालय की कक्षाओं, पुस्तकालय और मिड-डे मील रसोईघर की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। इसके बाद उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ सरकारी निरीक्षण प्रारूप भी भरा। शिवांगी ने अधिकारियों से भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रक्रिया समझी और अन्य छात्राओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया।इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रानामऊ की वार्डन अनुराधा प्रधान, आभा पांडे, दुर्गेश कुमारी, प्रीति चौधरी, आकांक्षा, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, लेखाकार राजीव कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद