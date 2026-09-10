Kasganj News: रोडवेज कर्मी निकला सिफलिस का संदिग्ध मरीज

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विशेषज्ञों ने बस स्टैंड पर मौजूद रोडवेज कर्मचारियों और अन्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। सीएमओ अजय कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों ने एचआईवी, टीबी, एसटीआई और हेपेटाइटिस की जांच की। जांच के दौरान एक रोडवेज कर्मचारी में सिफलिस के लक्षण सामने आए। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे निगरानी में लिया है। कर्मचारी का आगे का उपचार जिला अस्पताल में चलेगा।एआरएम नीरज कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर कर्मचारियों की जांच की। इस दौरान एक कर्मी में सिफलिस के लक्षण मिले हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि शिविर में एक कर्मी कार्ड टेस्ट में सिफलिस पॉजिटिव पाया गया है। बीमारी की पुष्टि के लिए एलाइजा टेस्ट कराया जाएगा। शिविर में जिला अस्पताल की परामर्शदाता प्रीति गौड़, संध्या यादव, लैब टेक्नीशियन राहुल, टीबी अस्पताल के भगवान सिंह व परामर्शदाता अहमद अली के साथ प्रभारी एआरएम नीरज कुमार मौजूद रहे।