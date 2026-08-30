Kasganj News: 95 लाख रुपये की लागत से गड्ढामुक्त होंगी सड़कें
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:44 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:44 PM IST
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कासगंज। लंबे समय से जर्जर सड़कों और जानलेवा गड्ढों की मार झेल रहे राहगीरों व वाहन चालकों को जल्द ही इन समस्याओं से निजात मिलने वाली है। शासन ने जिले की खराब सड़कों की दशा सुधारने के लिए 95 लाख रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है। इस बजट से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रमुख मार्गों की मरम्मत कराई जाएगी।
पटियाली, गंजडुंडवारा और सिढ़पुरा विकास खंड क्षेत्रों समेत कई अन्य स्थानों पर सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। गिट्टियां उखड़ने और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने के कारण यहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं था।
पटियाली के दिनेश कुमार बताते हैं कि बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुश्वारियां कई गुना बढ़ जाती थीं और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता था। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इन अच्छे रास्तों की उम्मीद है।
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गुणवत्ता का रखा जाएगा ध्यान
लोक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि मरम्मत के दौरान सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।
इन सड़कों के दुरुस्त होने से ग्रामीण अंचलों का शहरी इलाकों से संपर्क सुगम होगा। किसानों को अपनी फसल व कृषि उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं वाहन चालकों के समय और ईंधन की भी भारी बचत होगी।
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वर्जन:
जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। -नंद किशोर ,एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग
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पटियाली, गंजडुंडवारा और सिढ़पुरा विकास खंड क्षेत्रों समेत कई अन्य स्थानों पर सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। गिट्टियां उखड़ने और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने के कारण यहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं था।
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पटियाली के दिनेश कुमार बताते हैं कि बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुश्वारियां कई गुना बढ़ जाती थीं और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता था। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इन अच्छे रास्तों की उम्मीद है।
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गुणवत्ता का रखा जाएगा ध्यान
लोक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि मरम्मत के दौरान सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।
इन सड़कों के दुरुस्त होने से ग्रामीण अंचलों का शहरी इलाकों से संपर्क सुगम होगा। किसानों को अपनी फसल व कृषि उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं वाहन चालकों के समय और ईंधन की भी भारी बचत होगी।
वर्जन:
जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। -नंद किशोर ,एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग