Kasganj News: 95 लाख रुपये की लागत से गड्ढामुक्त होंगी सड़कें

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पटियाली, गंजडुंडवारा और सिढ़पुरा विकास खंड क्षेत्रों समेत कई अन्य स्थानों पर सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। गिट्टियां उखड़ने और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने के कारण यहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं था।पटियाली के दिनेश कुमार बताते हैं कि बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से दुश्वारियां कई गुना बढ़ जाती थीं और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता था। अब शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इन अच्छे रास्तों की उम्मीद है।लोक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि मरम्मत के दौरान सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।इन सड़कों के दुरुस्त होने से ग्रामीण अंचलों का शहरी इलाकों से संपर्क सुगम होगा। किसानों को अपनी फसल व कृषि उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं वाहन चालकों के समय और ईंधन की भी भारी बचत होगी।वर्जन:जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। -नंद किशोर ,एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग