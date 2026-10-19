फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Member of an inter-district gang that steals equipment from transformers arrested

Kasganj News: ट्रांसफाॅर्मर से उपकरण चुराने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Member of an inter-district gang that steals equipment from transformers arrested
फोटो19कासगंज आरपीएफ ने गिरफ्तार किया ट्रांसफाॅर्मर से कॉपर चोरी करने आरोपी । स्रोत: आरपीए
कासगंज। रेलवे सुरक्षा बल ने सोमवार को ट्रांसफाॅर्मर से कॉपर चोरी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह का खुलासा किया है। आरपीएफ टीम ने अलीगढ़ जिले के थाना दादों के गांव गिरधरपुर से गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

आरोपी की निशानदेही पर 8 किलो चोरी का कॉपर और 3,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यह गिरोह उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ट्रांसफाॅर्मर, मोबाइल टावर उपकरण और अल्टरनेटर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।
विज्ञापन

17 अगस्त को कासगंज रेलवे स्टेशन के मालगोदाम यार्ड में रखे विद्युत ट्रांसफाॅर्मर से 17 किलो कॉपर बाइंडिंग चोरी हो गई थी जिसकी अनुमानित कीमत 10,200 रुपये थी। मामले में आरपीएफ पोस्ट पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर कार्रवाई करते हुए 19 अक्तूबर की सुबह आरपीएफ ने आकाश यादव निवासी गिरधरपुर, अलीगढ़ को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ वारदात स्वीकार की, जिसकी निशानदेही पर 4,800 रुपये कीमत का 8 किलो कॉपर बरामद हुआ।
--------------------------
मोबाइल में मिले रेकी के वीडियो
आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में राजस्थान के दो स्थानों पर लगे ट्रांसफाॅर्मरों की रेकी के वीडियो मिले हैं। पूछताछ में आरोपी नेलवकुश, सुमित, अमन, काले, मनीष, अर्जुन, शास्त्री, कालू, पुष्पेंद्र और राजकुमार समेत 10 अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

-----------------------------
अलीगढ़ में कई वारदात कबूली
आरोपी ने पूछताछ में 19 सितंबर को अलीगढ़ के दादों के गांव दरी अलाऊ में संत कुमार के ट्यूबवेल से उपकरण, छर्रा क्षेत्र में अल्टरनेटर और 17 अक्तूबर को पालीमुकीमपुर क्षेत्र में बीएसएनएल टावर से उपकरण चोरी करने की कई घटनाएं कबूली हैं।
----------------------
वर्जन
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विभिन्न जिलों में एक दर्जन मामले दर्ज हैं। एटा जिले में उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। - नरेश कुमार मीना, आरपीएफ प्रभारी, पोस्ट कासगंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed