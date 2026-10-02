Kasganj News: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या का आरोप

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एटा जिला में राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के गांव ढीपा निवासी धीर सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी कीर्ति (21) की शादी बीती 29 जून को पटियाली के गांव नगला सहजन निवासी रामनरेश के सबसे छोटे बेटे सर्वेश से की थी। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने मायके पक्ष को सूचना दी कि उनकी बेटी की मौत हो गई है।सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग गांव पहुंच गए। उनका आरोप है कि ससुरालीजन ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। फिर उसके शव को फंदे पर लटका दिया। वे मौके पर पहुंचे तो आरोपी ससुरालीजन शव छोड़कर भाग निकले।उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई। सीओ अमित कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी घटना की परिजन से जानकारी ली।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। अब तक मामले में तहरीर नहीं मिली है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, सीओ