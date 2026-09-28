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Kasganj News: रात को पेशाब करने उठे व्यक्ति की नींद में छत से गिरकर मौत

Mon, 28 Sep 2026 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:34 PM IST
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Man dies after falling from roof while getting up to urinate at night.
मृतक जगदीश दिवाकर का फाइल फोटो। - फोटो : 1
कासगंज। सोरोंजी के सलेमपुर बीबी गांव में रविवार रात पेशाब करने उठे व्यक्ति का नींद में संतुलन बिगड़ गया। वह छत से गिरकर घायल हो गया। सोमवार को उसकी उपचार के लिए अलीगढ़ ले जाते समय मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोमवार शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सलेमपुर बीबी गांव निवासी जगदीश दिवाकर (50) पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश दिवाकर रविवार देर रात घर में सो रहे थे। उनकी बड़ी बहन कश्मीरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह देर रात करीब 11 बजे पेशाब करने के लिए छत पर गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया। वह छत से गिरकर घायल हो गए।
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परिजन ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने उपचार के दौरान कोई सुधार न होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ ले जाते समय सोमवार को रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
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मृतक के परिवार में पत्नी अनीता के अलावा दो लड़के शेर सिंह (25) और विष्णु (15) तथा तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बड़े बेटे शेर सिंह की पत्नी का निधन एक वर्ष पूर्व हो चुका है। जगदीश पेशे से चालक थे।
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ठीक एक महीने पहले छोटे भाई की हुई मौत
परिजन ने बताया कि एक महीने पहले यानी 27 अगस्त को ही मृतक के छोटे भाई ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। परिवार के लोग इस दुख से अब तक उबर भी नहीं पाए थे कि हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि उनका सबसे छोटा भाई मुनेंद्र पिछले 11 महीने से जेल में बंद है।
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वर्जन
परिजन की ओर से हादसे में व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिली है। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। - आंचल चौहान, सीओ सदर

मृतक जगदीश दिवाकर का फाइल फोटो।

मृतक जगदीश दिवाकर का फाइल फोटो।- फोटो : 1

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