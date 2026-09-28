Kasganj News: रात को पेशाब करने उठे व्यक्ति की नींद में छत से गिरकर मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

सलेमपुर बीबी गांव निवासी जगदीश दिवाकर (50) पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश दिवाकर रविवार देर रात घर में सो रहे थे। उनकी बड़ी बहन कश्मीरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह देर रात करीब 11 बजे पेशाब करने के लिए छत पर गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया। वह छत से गिरकर घायल हो गए।परिजन ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने उपचार के दौरान कोई सुधार न होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ ले जाते समय सोमवार को रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।मृतक के परिवार में पत्नी अनीता के अलावा दो लड़के शेर सिंह (25) और विष्णु (15) तथा तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बड़े बेटे शेर सिंह की पत्नी का निधन एक वर्ष पूर्व हो चुका है। जगदीश पेशे से चालक थे।परिजन ने बताया कि एक महीने पहले यानी 27 अगस्त को ही मृतक के छोटे भाई ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। परिवार के लोग इस दुख से अब तक उबर भी नहीं पाए थे कि हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि उनका सबसे छोटा भाई मुनेंद्र पिछले 11 महीने से जेल में बंद है।वर्जनपरिजन की ओर से हादसे में व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिली है। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। - आंचल चौहान, सीओ सदर