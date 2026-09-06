Kasganj News: छोले-भटूरे से तेल और बासी दाल के सैंपल सील

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सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों और असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वालों में हड़कंप मच गया।निरीक्षण के दौरान प्रभु पार्क स्थित एक प्रतिष्ठान पर कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। दुकान में बेहद अस्वास्थ्यकर (गंदे) माहौल में निम्न गुणवत्ता वाले तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक ही तेल को बार-बार उबालकर भटूरे तले जा रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। मौके पर बासी दाल मखनी भी पाई गई। इन दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर सील कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह ने खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी जारी की है कि तलने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग 2 से 3 बार से अधिक बिल्कुल न करें, क्योंकि बार-बार गर्म किया गया तेल सेहत के लिए हानिकारक होता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमबीर सिंह और प्रतिमा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं।