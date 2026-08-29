Kasganj News: स्टेडियम की टीम ने फाइनल में 1-0 से जीता हॉकी का खिताब

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कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद खिलाड़ियों और दर्शकों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने किया। हॉकी प्रतियोगिता में जनपद की छह टीमों ने हिस्सा लिया। शुरुआती मुकाबले में खेलो इंडिया सेंटर ने एनआर पब्लिक स्कूल को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि ग्राम होडलपुर ने बीएस एकेडमी को 1-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में मुकाबले और भी रोमांचक हो गए। पहले सेमीफाइनल में खेलो इंडिया सेंटर ने ग्राम फरीदनगर को 1-0 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में स्पोर्ट्स स्टेडियम सोरों ने ग्राम होडलपुर को 6-0 से रौंदते हुए फाइनल का टिकट कटाया।फाइनल मुकाबले में खेलो इंडिया सेंटर और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोरों आमने-सामने थे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया। मुकाबला कांटे का रहा और हर पल दर्शकों की निगाहें मैदान पर टिकी रहीं। आखिरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम सोरों ने 1-0 से बाजी मार ली और प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खेलो इंडिया सेंटर को उपविजेता से संतोष करना पड़ा।इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत यादव, विवेक कुमार राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबाल अजीत कुमार, अमित कुमार, डॉ. दमेश राजा, धर्मेंद्र आर्या, ब्रजेश कुमार यादव, शिल्पी आदि उपस्थित रहें। संवाद