Kasganj News: प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर विद्युत झालरों से नहा उठा शहर का कोना-कोना
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:57 AM IST
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कासगंज। कहीं रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते मकान, कहीं झालरों से सजे बाजार तो कहीं आकर्षक विद्युत सजावट से दमकते प्रतिष्ठान। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर शनिवार रात तस्वीर ही बदल गई। शहर का कोना-कोना रोशनी से नहा उठा और हर तरफ उत्साह, उमंग व उल्लास का माहौल नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरा शहर रोशनी की चादर ओढ़कर दीपोत्सव के स्वागत में सज-धजकर तैयार हो गया हो।
दिवाली मनाने को लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। घरों को आकर्षक रंग-बिरंगी विद्युत झालरों, लाइटों, दीपों और मोमबत्तियों से सजाया गया। मकानों की छतों, बालकनियों और मुख्य द्वारों पर की गई सजावट देखते ही बन रही थी। वहीं, व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाकर दीपावली की खुशियों का इजहार किया। बाजारों में रंगीन रोशनी और सजावटी तोरण द्वारों ने त्योहार की छटा को और निखार दिया।
शहर के नदरई गेट, सहावर गेट, सोरों गेट, बिलराम गेट, लक्ष्मीगंज, गांधी चौक, आवास विकास कॉलोनी और सर्कुलर रोड सहित प्रमुख इलाकों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। रोशनी से जगमगाती सड़कें और सजे हुए बाजार लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे। देर रात तक शहर में दीपावली का उल्लास छाया रहा। घरों और प्रतिष्ठानों की सजावट ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया। प्रकाश, खुशियों और उल्लास का यह संगम शहरवासियों के लिए दीपावली की खुशियों को और खास बना गया।
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दिवाली मनाने को लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। घरों को आकर्षक रंग-बिरंगी विद्युत झालरों, लाइटों, दीपों और मोमबत्तियों से सजाया गया। मकानों की छतों, बालकनियों और मुख्य द्वारों पर की गई सजावट देखते ही बन रही थी। वहीं, व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाकर दीपावली की खुशियों का इजहार किया। बाजारों में रंगीन रोशनी और सजावटी तोरण द्वारों ने त्योहार की छटा को और निखार दिया।
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शहर के नदरई गेट, सहावर गेट, सोरों गेट, बिलराम गेट, लक्ष्मीगंज, गांधी चौक, आवास विकास कॉलोनी और सर्कुलर रोड सहित प्रमुख इलाकों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। रोशनी से जगमगाती सड़कें और सजे हुए बाजार लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे। देर रात तक शहर में दीपावली का उल्लास छाया रहा। घरों और प्रतिष्ठानों की सजावट ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया। प्रकाश, खुशियों और उल्लास का यह संगम शहरवासियों के लिए दीपावली की खुशियों को और खास बना गया।
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