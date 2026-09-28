Kasganj News: बारिश में भरभराकर गिरा मकान, सामान मलबे में दबा

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भरतपुरा निवासी रामकिशोर पुत्र कुमरपाल का मकान गांव के पश्चिमी छोर पर सड़क के पास स्थित है। रविवार शाम करीब 6 बजे मकान की छत से मलबा गिरने लगा। यह देखकर परिवार के सदस्य पास के दूसरे मकान में चले गए।रात करीब 10:30 बजे तेज आवाज के साथ पूरा मकान ढह गया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिवार से जानकारी ली। रामकिशोर के अनुसार, मलबे में चारा काटने की मशीन, चारपाई समेत गृहस्थी का अन्य सामान दब गया।हादसे की जानकारी मिलने पर सोमवार को लेखपाल को गांव भेजकर क्षति का आकलन कराया गया। शासन के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। -सुशांत सांवरे एसडीएम पटियाली