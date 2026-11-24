विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के चामुंडा माता मंदिर, पथवारी माता मंदिर और प्रभुपार्क में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दीप प्रज्ज्वलित किए। चामुंडा माता मंदिर में 11 हजार दीये जलाए गए। प्रभुपार्क के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भंडारा हुआ, प्राचीन बालाजी मंदिर में भजन-कीर्तन चले और प्रभुपार्क परिसर में दीप प्रज्वलन के बाद जमकर आतिशबाजी की गई।सोरोंजी में शूकरक्षेत्र समाज सेवा समिति व ब्राह्मण कल्याण सभा के तत्वावधान में आयोजित दीपोत्सव के तहत हरि की पौड़ी के घाटों पर हजारों दीप जलाए गए। इससे पहले मानस मंदिर के सामने वाले घाट पर मां गंगा की महाआरती हुई।वराह घाट पर दीप प्रज्ज्वलन का शुभारंभ ब्राह्मण कल्याण सभा के अध्यक्ष शरद पांडेय ने किया। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने काशी में दीपोत्सव मनाया था, तभी से यह पर्व सनातन आस्था, चेतना और सांस्कृतिक विरासत के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बना।घाटों पर गंगा आरती सेवा समिति, विहिप, बजरंग दल, ब्राह्मण कल्याण सभा, भाजपा, भाजपा महिला मोर्चा, भाजयुमो, एबीवीपी, गंगा समग्र, नमामि गंगे, तुलसी आरती मंडल व व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिक्षकों व छात्रों ने रंगोलियां बनाईं और सेवायतों ने शंख-घंटा बजाकर वातावरण भक्तिमय किया।इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे, भाजपा नगर अध्यक्ष आदित्य दुबे, रामभजन तिवारी, शिव बैंदेल, अभय स्थापक, आशुतोष त्रिवेदी, गुरु दत्त निर्भय, प्रशांत चौधरी, शशांक दीक्षित, हर्ष निर्भय, धनदीप शर्मा, हिमांशु उपाध्याय, अंशुल राम लोटा व आकाश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।