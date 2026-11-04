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Kasganj News: खाना बनाते समय डीजल में लगी आग, मां-बेटे झुलसे

Wed, 04 Nov 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:30 PM IST
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Fire breaks out in diesel while cooking; mother and son sustain burns
फोटो 41 - जिला अस्पताल में खाना बनाते समय झुलसे बच्चे का ​इमरजेंसी वार्ड में उपचार करते स्वास्थ
कासगंज। ढोलना के नगला ढक गांव में सोमवार सुबह खाना बनाते समय घर में रखे डीजल में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से सात वर्षीय बालक सत्यवीर और उसकी मां लक्ष्मी (23) झुलस गईं। परिजन ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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सत्यवीर के पिता पोखपाल ने बताया कि सोमवार सुबह करीब छह बजे घर के अंदर डीजल से भरी कैन रखी हुई थी। खाना बनाते समय उसमें आग लग गई। आग की तेज लपटों की चपेट में आने से सत्यवीर और उसकी मां लक्ष्मी झुलस गए। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि मां-बेटे के पैर आग में झुलस गए। दोनों का उपचार किया गया। दोनों की स्थिति में सुधार है।
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