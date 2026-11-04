फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   FIR registered against 10 named individuals and 20 unidentified persons on charges of rioting

Kasganj News: 10 नामजद समेत 20 अज्ञात के खिलाफ बलवा के आरोप में प्राथमिकी

Wed, 04 Nov 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। सदर कोतवाली के मोहल्ला नवाब गली जाटवान में सोमवार रात पटाखे चलाने पर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते मारपीट और पथराव शुरू हो गया जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति अनियंत्रित रहने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। सदर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक संदीप वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, सोमवार शाम करीब 6:10 बजे यूपी-112 के जरिए झगड़े की सूचना मिली थी।
विज्ञापन

बताया कि एक पक्ष से नशरीन, आरिफ, मोहम्मद इस्लाम और दूसरे पक्ष से अफसाना, राशिद, आजाद, शमशाद, अरशद आदि पटाखे चलाने को लेकर विवाद हो गया था। बीच-बचाव करने पहुंचे वाल्मीकि समाज के आदर्श और दीपक के हस्तक्षेप से मामला और बिगड़ गया तथा दोनों पक्ष भिड़ गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि लाठी-डंडों और हथियारों से लैस उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और जान से मारने की धमकियां दीं जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पुलिस के समझाने के बावजूद जब भीड़ शांत नहीं हुई तो अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

----------------------
इन पर दर्ज हुई प्राथमिकी
पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 10 नामजद आरोपियों नशरीन, आरिफ, मोहम्मद इस्लाम, अफसाना, राशिद, आजाद, शमशाद, अरशद, आदर्श और दीपक सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
---------------------


वर्जन
मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सख्त कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। - आलोक सिंह, एएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed