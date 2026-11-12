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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Roadways buses covered 2.64 lakh kilometers in six days

Kasganj News: छह दिन में 2.64 लाख किलोमीटर दौड़ी रोडवेज

Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:38 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कासगंज। त्योहार पर यात्रियों की बढ़ी संख्या से परिवहन निगम ने दिल्ली,अलीगढ़ और आगरा मार्ग पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए। इससे बसों ने छह दिनों में करीब 2.64 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान लगभग 84 हजार यात्रियों ने निगम की बसों से यात्रा की। इससे परिवहन निगम को 1.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
त्योहारी सीजन में रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से देर शाम तक यात्रियों की भीड़ लगी रही। बस स्टैंड पर प्रतिदिन 104 बसों का नियमित संचालन होता है। इनमें 67 परिवहन निगम और 37 अनुबंधित हैं।
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वरिष्ठ केंद्र प्रभारी व यातायात अधीक्षक अनुराधा ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए बसों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। छह दिनों में हुए संचालन से निगम को 1,30,37,179 रुपये की आय भी प्राप्त हुई है।
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छह दिनों में बसों का संचालन और आय का विवरण

दिनांक - बसों का संचालन -बसों से प्राप्त आय -सफर करने वाले यात्रियों की संख्या

06 नवंबर - 40,894 किलोमीटर -19,05,649 -12,290

07 नवंबर - 49,672 किलोमीटर -25,31,056 -16,063

08 नवंबर - 46,230 किलोमीटर -23,70,381 -15,532

09 नवंबर - 40,642 किलोमीटर -19,98,813 -10,388

10 नवंबर - 44,101 किलोमीटर -19,38,927 - 12,570

11 नवंबर - 43,434 किलोमीटर -23,52,353 -17,217
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