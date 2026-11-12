Kasganj News: छह दिन में 2.64 लाख किलोमीटर दौड़ी रोडवेज

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कासगंज। त्योहार पर यात्रियों की बढ़ी संख्या से परिवहन निगम ने दिल्ली,अलीगढ़ और आगरा मार्ग पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए। इससे बसों ने छह दिनों में करीब 2.64 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान लगभग 84 हजार यात्रियों ने निगम की बसों से यात्रा की। इससे परिवहन निगम को 1.30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।त्योहारी सीजन में रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से देर शाम तक यात्रियों की भीड़ लगी रही। बस स्टैंड पर प्रतिदिन 104 बसों का नियमित संचालन होता है। इनमें 67 परिवहन निगम और 37 अनुबंधित हैं।वरिष्ठ केंद्र प्रभारी व यातायात अधीक्षक अनुराधा ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए बसों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। छह दिनों में हुए संचालन से निगम को 1,30,37,179 रुपये की आय भी प्राप्त हुई है।छह दिनों में बसों का संचालन और आय का विवरणदिनांक - बसों का संचालन -बसों से प्राप्त आय -सफर करने वाले यात्रियों की संख्या06 नवंबर - 40,894 किलोमीटर -19,05,649 -12,29007 नवंबर - 49,672 किलोमीटर -25,31,056 -16,06308 नवंबर - 46,230 किलोमीटर -23,70,381 -15,53209 नवंबर - 40,642 किलोमीटर -19,98,813 -10,38810 नवंबर - 44,101 किलोमीटर -19,38,927 - 12,57011 नवंबर - 43,434 किलोमीटर -23,52,353 -17,217