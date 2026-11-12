Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 9 बजे अमांपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभयपुरा में परिषदीय स्कूलों की ब्लाॅक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।



रोजगार मेला

- सुबह 10 बजे केए पीजी कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।



बैठक

- सुबह 11 बजे गांव हिमायूंपुर में सांसद देवेश शाक्य के आवास पर सपा की बैठक आयोजित होगी।



धरना

- सुबह 11 बजे से सीएमओ कार्यालय पर फार्मासिस्ट द्वारा धरना दिया जाएगा।

खेल प्रतियोगिताएं