Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 PM IST
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खेल प्रतियोगिताएं
- सुबह 9 बजे अमांपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभयपुरा में परिषदीय स्कूलों की ब्लाॅक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
रोजगार मेला
- सुबह 10 बजे केए पीजी कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
बैठक
- सुबह 11 बजे गांव हिमायूंपुर में सांसद देवेश शाक्य के आवास पर सपा की बैठक आयोजित होगी।
धरना
- सुबह 11 बजे से सीएमओ कार्यालय पर फार्मासिस्ट द्वारा धरना दिया जाएगा।
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- सुबह 9 बजे अमांपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अभयपुरा में परिषदीय स्कूलों की ब्लाॅक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
रोजगार मेला
- सुबह 10 बजे केए पीजी कॉलेज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
बैठक
- सुबह 11 बजे गांव हिमायूंपुर में सांसद देवेश शाक्य के आवास पर सपा की बैठक आयोजित होगी।
धरना
- सुबह 11 बजे से सीएमओ कार्यालय पर फार्मासिस्ट द्वारा धरना दिया जाएगा।