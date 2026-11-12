Kasganj News: कागजों में दौड़ीं बसें फिर भी हलकान रहे यात्री

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सुबह से ही बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ जुटने लगी थी। दोपहर होते-होते दिल्ली, आगरा और शिकोहाबाद जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई। बस आते ही उसमें सवार होने के लिए आपाधापी मचने लगती। शिकोहाबाद जाने वाली बस में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई। बसों की कमी के कारण कई यात्री घंटों तक अपने गंतव्य के लिए रवाना होने का इंतजार करते रहे।बस स्टेशन इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि सभी मार्गों पर बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक है वहां अतिरिक्त बसें लगाकर फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आधार कार्ड दिखाने पर निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। शिकोहाबाद जाने के लिए खड़े रामसेवक ने बताया कि करीब आधे घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा।मैनपुरी और कानपुर की बसें बाईपास से गुजरींत्योहार के बाद कार्यस्थल पर लौटने के लिए लोग परेशान दिखाई दिए। इसका बड़ा कारण रहा कि कानपुर और मैनपुरी की ओर से आने-जाने वाली बसें बाईपास से गुजर रहीं थीं। इन बसों के शहर के अंदर न आने की वजह से स्टैंड पर काफी भीड़ रही।आगरा जाने के लिए एक घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी बस नहीं आई है। इसकी वजह से गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। -विमलेश कुमार, यात्रीदिल्ली से दिवाली की छुट्टी पर घर आए थे। अब जाने के लिए दो घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। समय से नहीं पहुंचने पर ड्यूटी छूटने की चिंता है। -मोहित कुमार, यात्रीवर्जन-अधिकांश बसें रूट पर उतारी गई थीं। इसके बाद भी अगर किसी मार्ग पर यात्री ज्यादा दिखे तो उस पर तत्काल बस को रवाना किया गया। दिल्ली, अलीगढ़, आगरा-बरेली और अन्य सभी प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त संख्या में बसों को भेजा गया है। -प्रदीप यादव, एआरएम