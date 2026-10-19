Kasganj News: इटउआ में फैला बुखार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 106 मरीजों की जांच की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

गांव में 43 बुखार पीड़ित मिले जिनकी ब्लड स्लाइड तैयार की गईं। छह मरीजों में डेंगू के लक्षण मिलने पर उनके नमूने एलाइजा जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।बुखार फैलने की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी श्रीकांत और मलेरिया इंस्पेक्टर प्रमोद ने खुद गांव इटउआ का दौरा किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और स्वास्थ्य टीम द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया का जायजा लिया।गांव में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जांच अभियान में शामिल स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉ. पीएस वर्मा, डॉ. सरस्वती, लैब टेक्नीशियन अशोक, ऑप्टोमेट्रिस्ट अरुण कुमार और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक उमाशंकर पांडेय शामिल रहे।वर्जनगांव में बुखार फैलने की जानकारी मिलने पर जांच कराई गई है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। - डॉ. अजय कुमार, सीएमओ