Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:17 PM IST
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-कबड्डी प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
श्रीराम कथा
- दोपहर 3 बजे से तीर्थनगरी के मानस मंदिर में श्रीरामकथा का आयोजन किया जाएगा।
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- सुबह 10 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
श्रीराम कथा
- दोपहर 3 बजे से तीर्थनगरी के मानस मंदिर में श्रीरामकथा का आयोजन किया जाएगा।