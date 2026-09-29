Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

श्रीराम कथा

- दोपहर 3 बजे से तीर्थनगरी के मानस मंदिर में श्रीरामकथा का आयोजन किया जाएगा।

-कबड्डी प्रतियोगिता