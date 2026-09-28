Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
कलश यात्रा
- सुबह 9 बजे से सोरोंजी के वराह मंदिर से रामकथा कलश यात्रा निकाली जाएगी।
ट्रायल
- दोपहर 3 बजे से सुमंत कुमार इंटर कॉलेज में सब जूनियर बालक बालिका वर्ग बैडमिंटन का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे से सोरोंजी के वराह मंदिर से रामकथा कलश यात्रा निकाली जाएगी।
ट्रायल
- दोपहर 3 बजे से सुमंत कुमार इंटर कॉलेज में सब जूनियर बालक बालिका वर्ग बैडमिंटन का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।