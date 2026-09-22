Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:12 PM IST
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ट्रायल
- दोपहर दो बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम सोरोंजी में सीनियर पुरुष बॉक्सिंग और सीनियर पुरुष हॉकी के जिला स्तरीय ट्रायल होंगे।
भागवत कथा
- दोपहर 3 बजे से सोरोंजी के मानस मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।
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- दोपहर दो बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम सोरोंजी में सीनियर पुरुष बॉक्सिंग और सीनियर पुरुष हॉकी के जिला स्तरीय ट्रायल होंगे।
भागवत कथा
- दोपहर 3 बजे से सोरोंजी के मानस मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।