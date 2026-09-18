Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
-बॉक्सिंग
- दोपहर 2 बजे से जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला बॉक्सिंग का ट्रायल किया जाएगा।
छप्पन भोग
- शाम 4 बजे नदरई गेट स्थित पंचानन महादेव मंदिर में राधा अष्टमी पर छप्पन भोग लगाया जाएगा।
विज्ञापन
- दोपहर 2 बजे से जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला बॉक्सिंग का ट्रायल किया जाएगा।
छप्पन भोग
- शाम 4 बजे नदरई गेट स्थित पंचानन महादेव मंदिर में राधा अष्टमी पर छप्पन भोग लगाया जाएगा।