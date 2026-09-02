Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:03 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:03 PM IST
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेला
- सुबह 9 बजे बिलराम गेेट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला आयोजित किया जाएगा।
निशान शोभायात्रा
- सुबह 9 बजे जय जयराम मोहल्ला स्थित श्री खाटूश्याम मंदिर से निशान शोभायात्रा निकाली जाएगी।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे बिलराम गेेट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला आयोजित किया जाएगा।
निशान शोभायात्रा
- सुबह 9 बजे जय जयराम मोहल्ला स्थित श्री खाटूश्याम मंदिर से निशान शोभायात्रा निकाली जाएगी।