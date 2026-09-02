Kasganj News: ससुराल में विवाहिता की हत्या का आरोप, प्राथमिकी

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गांव मोहनी मामूरगंज निवासी जयप्रकाश की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, बेटी ज्योति की शादी वर्ष 2016 में अंकुश निवासी तोछी, पाली मुकीमपुर, जिला अलीगढ़ के साथ की थी। उनका आरोप है कि 31 अगस्त की रात ज्योति ने फोन कर उन्हें बताया कि पति व ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं।परिजन बेटी की ससुराल पहुंचने की तैयारी कर रहे थे तभी अगले दिन सुबह पति अंशुल का फोन आया। उसने बताया कि ज्योति ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसे उपचार के लिए अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जयप्रकाश अन्य लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे तो वहां ज्योति मृत अवस्था में मिली। इस दौरान अंकुश व उसके परिजन अस्पताल से गायब थे। बेटी की मौत के मामले में पिता ने आरोपी पति अंकुश, सास संतोषी, देवर शिवम और ननद नीशु व माही के खिलाफ थाना पाली अलीगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद वह बेटी के शव को पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव मोहनी मामूरगंज लेकर आए और शव का अंतिम संस्कार किया। पिता जयप्रकाश ने बताया कि ज्योति के तीन बच्चे हैं। इनमें बेटी रिया (8) और शुभी (3) और बेटा कवि (5) का है। आरोप है कि तीनों बच्चों को बेटी के ससुराल पक्ष के लोग अपने साथ कहीं ले गए हैं। संवाद