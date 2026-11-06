Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 11:04 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 11:04 PM IST
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खेलकूद प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे जिला स्पोर्टस स्टेडियम में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
दीपोत्सव
- शाम 6 बजे से प्रभुपार्क में सेवा भारती द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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- सुबह 10 बजे जिला स्पोर्टस स्टेडियम में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
दीपोत्सव
- शाम 6 बजे से प्रभुपार्क में सेवा भारती द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।