Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे जिला स्पोर्टस स्टेडियम में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।



दीपोत्सव

- शाम 6 बजे से प्रभुपार्क में सेवा भारती द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

खेलकूद प्रतियोगिता