Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:12 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
पथ संचलन
- सुबह 7:30 बजे से प्रभुपार्क से आरएसएस द्वारा पथ संचलन निकाला जाएगा।
शोभायात्रा
- सुबह 10 बजे शांतापुरी कॉलानी काली मंदिर से मां काली की शोभायात्रा निकाली जाएगी।
शस्त्र पूजन
- सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 7:30 बजे से प्रभुपार्क से आरएसएस द्वारा पथ संचलन निकाला जाएगा।
शोभायात्रा
- सुबह 10 बजे शांतापुरी कॉलानी काली मंदिर से मां काली की शोभायात्रा निकाली जाएगी।
शस्त्र पूजन
- सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।